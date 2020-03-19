مراسل CNN بجولة في الحي الذي يقطن فيه بإسبانيا.. كيف كان أثر فيروس كورونا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تجاوزت وفيات فيروس كورونا المستجد حاجز 9 آلاف حالة وفاة، فيما ارتفعت أعداد المصابين في جميع أنحاء العالم إلى 222 ألف و642 حالة إصابة، وفقًا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، الخميس.

الصين التي ظهر فيها الفيروس للمرة الأولى في ديسمبر كانون الأول الماضي 2019، انحسرت فيها أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد بشكل كبير، فيما تتصاعد أعداد الإصابات والوفيات في إيطاليا التي تعد أكبر بؤر الإصابة بفيروس كورونا، خاصة في إقليم لومباردي في شمال البلاد، على الرغم من الإجراءات الاستثنائية للحكومة الإيطالية وفرض إجراءات الحجر الصحي في كافة أنحاء البلاد.

وسجلت إيطاليا، أكبر قفزة في يوم واحد في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الأربعاء، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن وكالة الحماية المدنية الإيطالية، ووصلت أعداد المصابين في البلاد إلى 53 ألف و713 حالة إصابة، فيما بلغت أعداد الوفيات 2978 حالة وفاة، الخميس، طبقًا لجامعة جونز هوبكنز.

إيران التي تعد أكبر بؤر الإصابة بفيروس كورونا المستجد في قارة آسيا، ارتفعت فيها أعداد المصابين لتصل إلى 18 ألف و407 حالات، فيما بلغت أعداد الوفيات 1284 حالة وفاة، الخميس.

أعداد الإصابات بفيروس كورونا في إسبانيا التي بدأت إغلاقا كاملًا، قبل أيام، للحد من انتشار الفيروس في البلاد، ارتفعت لتصل إلى 15 ألف و14 حالة إصابة، فيما وصلت أعداد الوفيات 640 حالة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن، الأربعاء، تفعيل قانون الدفاع الوطني، والذي يتيح استخدام إمكانيات الجيش الأمريكي في الأنشطة المدنية في إطار إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما ارتفعت أعداد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 9 آلاف و415 حالة إصابة فيما ارتفعت الوفيات لتصل إلى 150 حالة وفاة.