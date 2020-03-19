أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- عرضت الإمارات العربية المتحدة تسهيل عودة المواطنين الأمريكيين إلى بلادهم، وذلك عبر فتح مطار أبوظبي الدولي، حسب بيان لسفارة الإمارات في واشنطن.

وقال البيان إن سفير دولة الإمارات العربية المتحدة يوسف العتيبة التقى مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو هذا الأسبوع، وعرض عليه تسهيل أي عودة للمواطنين الأمريكيين إذا لزم الأمر من خلال مطار أبوظبي الدولي، على وجه التحديد.

حسب البيان، قال العتيبة إن الإمارات ستتيح المطار لشركات الطيران الأمريكية التي قد ترغب في تحديد مواعيد رحلات خاصة من وإلى الولايات المتحدة.

ونقل العتيبة لدى لقائه بومبيو رسالة من وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، لتأكيد الدعم والتضامن المستمرين مع الولايات المتحدة، في الوقت الذي تحاول فيه العديد من الدول مكافحة الوباء فيروس كورونا.

وأكدت رسالة وزير خارجية الإمارات لنظيره بومبيو التزام بلاده بتقديم المساعدة الطبية لأي مواطن أمريكي أو فرد في القوات الأمريكية المتمركزة في الإمارات.

وأشار العتيبة خلال لقائه مع بومبيو إلى أن الإمارات تتخذ إجراءات واسعة النطاق للسيطرة على انتشار الفيروس، بما في ذلك إجراء واحدة من أكثر مبادرات الاختبار شمولاً في العالم، لافتا أنه تم بالفعل إجراء اختبار لأكثر من 127 ألف شخص في بلاده.

وقال العتيبة إنه منذ بدء هذه الأزمة الصحية العالمية، عملت الإمارات مع الولايات المتحدة وشركاء متعددي الأطراف مثل منظمة الصحة العالمية لتقديم المساعدة الإنسانية والإمدادات الطبية للبلدان ذات الاحتياجات الكبيرة. ويشمل ذلك رحلات المساعدات الإنسانية والطبية الأخيرة إلى إيران، التي وفرت الإمدادات الأساسية، مثل مجموعات التشخيص المختبري ومعدات الحماية للعاملين في مجال الرعاية الصحية والمستجيبين الأوائل الآخرين.