"لا توجد طريقة لوقف انتشاره".. خبراء الصحة يتوقعون أن تكون أفريقيا المنطقة الأكثر تضرراً من تفشي فيروس كورونا المستجد

ما هو أقوى سلاح نملكه ضد تفشي فيروس كورونا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— مع توسع رقعة انتشار فيروس كورونا، ازداد حرص غالبية الأشخاص على تطهير الأماكن الأكثر عرضة للتلوث وشراء المعقمات اللازمة.

كما تبدو فكرة ارتداء القفازات جيدة لكنها في الواقع غير فعالة في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، الذي انتشر في جميع أنحاء العالم.

وبدورها، نشرت منظمة الصحة العالمية، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أحد أكثر الأسئلة شيوعاً بين الناس، وهو ما إذا كان ارتداء القفازات المطاطية، أثناء تواجدك في الأماكن العامة، فعال في منع الإصابة بالفيروس التاجي الجديد.

وجاءت الإجابة كالتالي: "لا.. غسل اليدين يقدم حماية أكبر من فيروس كورونا، وذلك بالمقارنة مع ارتداء القفازات المطاطية".

وأضافت: "لا يزال بإمكانك التقاط الفيروس التاجي على القفازات المطاطية. ففي حال لمست وجهك، سينتقل الفيروس من القفاز إلى وجهك، وبذلك يمكن أن تصاب بفيروس كورونا".

ويُذكر أن منظمة الصحة العالمية قد أجابت سابقاً عن سؤال الأدوية المناسبة لعلاج فيروس كورونا، في حال انتقال العدوى إلى أحد الأشخاص.

ففي تغريدة نشرها الحساب الرسمي لمكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لشرق البحر المتوسط، عبر موقع "تويتر"، أوضح أنه لا توجد أدوية متاحة ومعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية لعلاج فيروس كورونا.

وبدورها، نصحت "بعدم الاستخدام الذاتي لمضادات الالتهاب والكورتيكوستيرويدات والأدوية الأخرى من قبل المرضى الذين تم تأكيد أو الاشتباه بحالاتهم الصحية".

وبالتالي، يجب طلب الرعاية الصحية فوراً، في حال كانت أعراض المرض تتوافق مع أعراض الفيروس التاجي.