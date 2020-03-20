احبس أنفاسك لمدة 10 ثوان واشرب الكثير من الماء.. هذه بعض الخرافات الأكثر شيوعاً حول فيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— في دراسة نشرت بمجلة "نيو إنجلاند" الطبية، يقول الباحثون إن الفيروس التاجي يمكن أن يعيش على الأسطح البلاستيكية والفولاذ المقاوم للصدأ، لمدة تصل إلى 3 أيام. وتقول الدراسة إن الفيروس يمكن أن يعيش في الهواء لمدة ثلاث ساعات.

وبداية، وجدت الدراسة أن استقرار الفيروس التاجي مشابه لاستقرار فيروس سارس، الذي انتشر عام 2002، في ظل ظروف تجريبية تم اختبارها.

ورغم أن العلماء بحاجة لمزيد من البحث، إلا أن النتائج تشير إلى المدة التي يعيش فيها فيروس كورونا بالهواء وعلى الأسطح.

ما أبرز النقاط الأساسية في البحث؟

يمكن أن يعيش الفيروس 72 ساعة، بعد وضعه على البلاستيك والفولاذ المقاوم للصدأ.

ويمكن أن يظل فيروس كورونا على النحاس لـ4 ساعات، وحوالي 24 ساعة بعد وضعه على الكرتون

وفي الهواء، ظل الفيروس على قيد الحياة "طوال مدة تجربة الباحثين"، وهي لـ3 ساعات.

كما وجدت دراسة منفصلة، نُشرت في مجلة "Journal of Hospital Infectin"، أن الفيروسات التاجية، مثل فيروس سارس، قد وجدت على الأسطح الجامدة، بما في ذلك الأسطح المعدنية أو الزجاجية أو البلاستيكية، لمدة تصل إلى 9 أيام، إذا لم يتم تطهير السطح.

وبحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، من المعتقد أن الفيروس التاجي يمكن أن ينتقل بشكل رئيسي عبر قطرات الجهاز التنفسي، كقطرات السعال أو العطس.

ويمكن أن يصاب الشخص بفيروس كورونا إذا لمس سطح كان عليه الفيروس، ثم وضع يده على فمه أو أنفه أو عينيه. لكن هذه ليست الطريقة الأساسية، وفقاً لموقع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتؤكد مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها على أهمية تنظيف وتطهير الأسطح، التي يلمسها الشخص المريض، بشكل متكرر، مثل الطاولات، ومقابض الأبواب، ومفاتيح الإضاءة.