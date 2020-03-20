الإعلان عن تجارب سريرية جديدة لعلاجات مضادة لفيروس كورونا في أمريكا

مستندات حصلت عليها CNN: خطة ترامب في مواجهة فيروس كورونا قد تمتد لـ18 شهرًا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN Health)-- قالت معاهد "فينشتاين" للأبحاث الطبية، الذراع البحثية لشركة نورثويل هيلث ومقرها نيويورك، إنها ستعلن يوم الجمعة إجراء 3 تجارب سريرية واسعة النطاق لعلاجات خاصة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

ويتم تسجيل المرضى بالفعل في أول تجربة مضبوطة تعتمد أجسام مضادة قد تمنع حالة تسبب الالتهاب الرئوي الحاد لدى بعض المرضى. وستشمل التجربة 400 مريض شديدي الحساسية أو حالتهم حرجة بفيروس كورونا في أمريكا. وستختبر التجربة سلامة العلاج وما إذا كان سيساعد المرضى.

وستركز تجربتان أخريان على مرضى كوفيد-19 الذين يعانون من أعراض شديدة. ويأمل الباحثون في تجربة العلاجات على 400 مريض حول العالم، في ضوء هذه الدراسة. وستختبر تجربة أخرى أيضًا الدواء على مرضى يعانون من أعراض معتدلة، ويأمل الباحثون في تسجيل 600 مريض لإجرائها.

وهناك العديد من العلاجات التي يتم أخذها في الاعتبار لفيروس كورونا، إضافة إلى لقاحات مازالت قيد التطوير.