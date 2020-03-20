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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت المغرب حالة الطوارئ الصحية وقيدت الحركة في البلاد، بداية من السادسة من مساء غدٍ الجمعة "لأجل غير مسمى"، وذلك "لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة"، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.

ونقلت الوكالة عن بلاغ لوزارة الداخلية المغربية، قولها إن القرار يأتي "حفاظا على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين، وبعد تسجيل بعض التطورات بشأن إصابة مواطنين غير وافدين من الخارج بفيروس كورونا المستجد".

وأضافت الداخلية المغربية أن حالة الطوارئ الصحية "لا تعني وقف عجلة الاقتصاد، لكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين، من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة، وفق حالات معينة".

وحددت الداخلية المغربية الحالات في "التنقل للعمل بالنسبة للإدارات والمؤسسات المفتوحة، بما فيها الشركات والمصانع والأشغال الفلاحية، والمحلات والفضاءات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، والصيدليات، والقطاع البنكي والمصرفي، ومحطات التزود بالوقود، والمصحات والعيادات الطبية، ووكالات شركات الاتصالات، والمهن الحرة الضرورية، ومحلات بيع مواد التنظيف".

وأشارت الداخلية المغربية إلى أن حركة التنقل ستقتصر على الأشخاص الضروري تواجدهم في مقار العمل، شريطة أن يتم تسليمهم شهادة بذلك موقعة ومختومة من طرف رؤساءهم في العمل، والتنقل من أجل اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي في محيط مقر سكنى المعني بالأمر، أو تلقي العلاجات الضرورية أو اقتناء الأدوية من الصيدليات".

وحذرت الوزارة من معاقبة مخالفي هذه الإجراءات، قائلة إن الأجهزة الأمنية "ستسهر على تفعيل إجراءات المراقبة، بكل حزم ومسؤولية، في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام".

ويوم الخميس، قالت وزارة الصحة المغربية إن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع إلى 61 حالة في المملكة.