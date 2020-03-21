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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قررت وزارة الأوقاف المصرية غلق ضريح ومسجد السيدة زينب بالعاصمة القاهرة، في محاولة لتفادي الزحام المعتاد في مناسبة مولد السيدة، خشية من احتمالية تسببه في حدوث إصابات بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الأوقاف، في بيان، مساء الجمعة، إنه القرار جاء في ضوء "إعلاء المقاصد الشرعية والمصلحة الوطنية معًا، والتي تأتي قضية الحفاظ على النفس في القلب منهما"، لا سيما بعد "تجمع المريدين القاصدين للمسجد خارج الضريح بعد صلاة الجمعة ٢٠ مارس/أذار".

وأضاف الأوقاف المصرية: "نظرًا لتكاثر الأعداد كلما اقتربت الليلة الختامية للمولد، ونظرًا لما لا يحتمله الوقت الراهن من مثل هذه التجمعات تقرر غلق مسجد السيدة زينب غلقا كاملا لحين عودة الدراسة بالمدارس والجامعات".

ويوم الجمعة، أظهرت مشاهد مصورة تواجد أعداد كثيفة من المصريين في نطاق ضريح السيدة زينب، وهو ما أثار انتقادات لافتة عبر الشبكات الاجتماعية، خشية من تحول هذه التجمعات إلى بؤرة إصابة بفيروس كورونا.

كانت وزارة الأوقاف قد أعلنت الأسبوع الماضي غلق الأضرحة والمزارات الدينية، بعد صدور قرار حكومي بتأجيل الدراسة في المدارس والجامعات حتى نهاية مارس الجاري.

ومولد السيدة زينب، ابنة الإمام علي بن أبي طالب، من المناسبات الدينية الشهيرة في مصر. وعادة ما يقصد ضريحها عديد القادمين من أماكن نائية خارج العاصمة، لإحياء ذكرى مولد "المشيرة والطاهرة وأم العواجز"، وهي أبرز ألقاب يطلقها المصريون على حفيدة النبي محمد.