دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، الجمعة، وفاة حالتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إحداهما من جنسية عربية.

وأوضحت الصحة الإماراتية أن أحد حالتي الوفاة مواطن عربي كان قادمًا من أوروبا، عمره 78 عامًا، وتبين أن سبب الوفاة كانت نوبة قلبية تزامنت مع إصابته بالفيروس، حسبما أوردت وكالة الأنباء الرسمية (وام).

أما حالة الوفاة الثانية، فكانت من الجنسية الآسيوية لمقيم في الإمارات، عمره 58 عامًا، وكان يعاني عدة أمراض مزمنة، مثل مرض القلب والفشل الكلوي.

وأعربت الصحة الإماراتية عن أسفها وتعازيها ومواساتها لذوي المتوفيين وتمنياتها الشفاء لجميع المصابين، مؤكدة أن كلتا الحالتين تلقيتا الرعاية الطبية اللازمة في مستشفيات الدولة.

وقالت الصحة الإماراتية إن الدراسات المتوفرة عن فيروس كورونا توضح أن نسبة الوفيات قد تصل إلى 3.6%، وتزداد لدى كبار السن ومن يعانون أمراضًا مزمنة، لافتة إلى ضرورة تواصل كبار السن مع الجهات الطبية في حال ظهور أية أعراض للمرض.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الصحة الإماراتية تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالى المصابين بالوباء 140.