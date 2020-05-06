انفوجرافيك.. إصابات كورونا بدول الخليج قرب 75 ألفا.. إليكم توزيعها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19"، في دول مجلس التعاون الخليج إلى 74.844 ألف إصابة، وذلك وسط إجراءات عديدة للحد من آثاره.

ووزعت إصابات كورونا الجديدة بين الدول الأعضاء وفقا للمجلس الصحي لدول مجلس التعاون الخليجي، كالآتي حتى الساعة الـ11 من مساء الثلاثاء:

- السعودية: 30.251 ألف إصابة وشفاء 5431

- سلطنة عُمان: 2735 إصابة وشفاء 858

- الإمارات: 15.192 ألف إصابة وشفاء 3153

- قطر: 17.142 ألف إصابة وشفاء 1924

- البحرين: 3720 إصابة وشفاء 1762

- الكويت: 5804 إصابة وشفاء 2032

ويذكر أن عدد الوفيات في السعودية بسبب فيروس كورونا، بلغ 200 حالة، بعد تسجيل 9 وفيات جديدة إثر الفيروس، بينما ارتفع عدد حالات المتعافين من الفيروس 5431 حالة، بعد تسجيل شفاء 955 شخصا، الثلاثاء، وفقا لوزارة الصحة السعودية.