بريطانيا تتجاوز إيطاليا وإسبانيا في وفيات فيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تجاوزت أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا في بريطانيا، نظيرتها في كل من إسبانيا وإيطاليا، حيث سجلت المملكة المتحدة، الخميس، أكثر من 30 ألف حالة وفاة، وجاءت في المركز الثاني عالميًا بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

ولا تزال الولايات المتحدة في مقدمة دول العالم من حيث أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مسجلة أكثر من 73 ألف حالة وفاة، فيما وصلت أعداد الإصابات بالفيروس فيها إلى نحو مليون و132 ألف إصابة، الخميس.

إسبانيا التي لا تزال في المركز الثاني عالميًا من حيث أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مسجلة أكثر من 220 ألف إصابة بالمرض، حلت في المركز الرابع في أعداد الوفيات بعد كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا بـ25 ألفًا و857 حالة وفاة.

جاءت إيطاليا في المركز الثالث عالميًا من حيث أعداد الإصابات بفيروس كورونا، بأكثر من 220 ألف إصابة، بحسب جامعة جونز هوبكنز، لكنها تأتي في المركز الثالث من حيث أعداد الوفيات بـ29 ألفًا و684 حالة وفاة.

وبحسب جامعة جونز هوبكنز فقد بلغت أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا على مستوى العالم، الخميس، 264 ألفًا و679 حالة وفاة، فيما وصلت أعداد المصابين إلى 3 ملايين و784 ألف حالة.

الأرقام الجديدة فيما يتعلق بضحايا فيروس كورونا تأتي فيما بدأت دول أوروبية عدة من بينها ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، إجراءات التخفيف من القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأجازت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA المرحلة الثانية من التجارب السريرية للقاح المضاد لفيروس كورونا، الخميس، فيما أعلنت الشركة المنتجة، أن الدفعات الأولى من اللقاح سيبدأ إنتاجها في يوليو تموز المقبل، على أن يتم إنتاج مليار جرعة من اللقاح الأمريكي الذي تم تطويره بالنعاون مع المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية.