انفوجرافيك.. 4000 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الخليج بيوم واحد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—سجلت دول مجلس التعاون الخليجي، الأربعاء، 3930 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19" لترتفع الحصيلة الكلية للإصابات بالمنطقة إلى 78.774 ألف حالة.

جاءت هذه الأرقام وفقا للمجلس الصحي بدول مجلس التعاون الخليجي، وفيما يلي توزيعها بين الدول الأعضاء حتى الساعة الـ11 من مساء الأربعاء بتوقيت مكة.

- السعودية: 31.938 ألف إصابة وشفاء 6783

- سلطنة عُمان: 2903 إصابة وشفاء 888

- الإمارات: 15.738 ألف إصابة وشفاء 3359

- قطر: 17.972 ألف إصابة وشفاء 2070

- البحرين: 3934 إصابة وشفاء 1860

- الكويت: 6289 إصابة وشفاء 2219

ويذكر أن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، قال إن جائحة كورونا ستنتهي لكن العمل لن يعود كما كان سابقا أبدا، موضحا خلال إيجاز صحفي في العاصمة النمساوية فيينا، الاربعاء: "ستنتهي جائحة Covid19 بشكل تدريجي لكن لن يكون هناك عودة للعمل بشكل اعتيادي، لا يمكننا أن نستمر بتغذية الخوف لكن يجب أن نكون مستعدين".