دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، تسجيل أعلى معدلات الإصابة اليومية بفيروس كورونا بـ495 حالة إصابة جديدة، وهو أعلى معدل يومي تشهده البلاد منذ تفشي المرض في فبراير شباط الماضي 2020.

وارتفع العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في مصر ليصل إلى 8476 حالة إصابة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس في البلاد إلى 403 حالات وفاة، بعد تسجيل 21 وفاة جديدة، الجمعة.

وارتفع إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا في مصر إلى 1945 شخصًا، بعد تعافي 58 شخصًا وخروجهم من مستشفيات الحجر الصحي، الجمعة، بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد في البيان اليومي للوزارة.

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، أن عددا من المحافظات سجل انخفاضا ملحوظا في معدل ظهور الإصابات الجديدة بها، وهي دمياط، جنوب سيناء، بورسعيد، والبحر الأحمر، فيما ارتفع معدل ظهور الإصابات الجديدة في محافظات أخرى.

وشدد خالد مجاهد على ضرورة الالتزام بـ"التباعد الاجتماعي"، والالتزام بالإجراءات الوقائية، للحد من انتشار الفيروس، بالإضافة إلى الإكثار من شرب السوائل في الفترة بين الإفطار والسحور، والحرص على اتباع نظام غذائي صحي مما يقوي الجهاز المناعي.

كما دعا متحدث وزارة الصحة المصرية، المواطنين إلى عدم الخروج للتسوق، وتقليل التجمعات، وعند الخروج للضرورة "لابد من اتباع كافة الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات، وغسل الأيدي باستمرار أو فركها بالكحول، لتقليل فرص الإصابة بالفيروس".

وتواصل مصر تسجيل أعلى معدلاتها للإصابات الجديدة بفيروس كورونا، فيما مددت الحكومة المصرية من حظر التجول في عموم البلاد حتى نهاية شهر رمضان.

كانت الحكومة المصرية خففت من إجراءاتها في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالتزامن مع بداية شهر رمضان، ليبدأ حظر التجول من التاسعة مساءً ويستمر حتى السادسة من صباح اليوم التالي، كما سمحت بإعادة فتح عدد من المحلات التجارية والشركات.