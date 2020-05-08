انفوجرافيك.. إصابات كورونا في الخليج تتجاوز 82 ألفا حتى 7 مايو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ارتفع عدد الإصابات بفيورس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19"، في دول مجلس التعاون الخليجي على 82.585 ألف حالة، الخميس، بارتفاع 3811 إصابة جديدة عن يوم الأربعاء، 6 مايو/ أيار الجاري.

جاء ذلك وفقا للأرقام الرسمية الصادرة عن المجلس الصحي لدول مجلس التعاون الخليجي، حتى الساعة الـ11 من مساء الخميس بتوقيت مكة، وجاء توزيع الإصابات على الدول الأعضاء كالتالي:

- السعودية: 33.731 ألف إصابة وشفاء 7798

- سلطنة عُمان: 2958 إصابة وشفاء 980

- الإمارات: 16.240 ألف إصابة وشفاء 3572

- قطر: 18.890 ألف إصابة وشفاء 2286

- البحرين: 4199 إصابة وشفاء 2000

- الكويت: 6765 إصابة وشفاء 2381

ويذكر أن منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA أجازت المرحلة الثانية من التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا والذي تنتجه شركة "مودرنا" الأمريكية، وقالت الشركة المنتجة في بيان لها، الخميس، إنه سيتم إنتاج الدفعات الأولى من اللقاح في يوليو تموز المقبل 2020، بهدف الوصول إلى مليار جرعة من اللقاح.