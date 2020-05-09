دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفشى فيروس كورونا خلال الأشهر الخمسة الماضية في العديد من دول العالم ولم تكن دول الشرق الأوسط مستثناة منه، فكيف جاء ترتيب أكثر 5 منها شهدت تفشيا للإصابات، على مستوى العالم حتى الجمعة 8 مايو/أيار، وفقا لأرقام جامعة جون هوبكنز الأمريكية.

تركيا

احتلت تركيا المركز الأول من حيث عدد الإصابات بين دول الشرق الأوسط، إذ بلغ إجمالي عدد الحالات المسجلة فيها حتى الجمعة 135 ألفا و569 إصابة، لتحتل المركز التاسع عالميا.

إيران

جاءت إيران في المركز الثاني على مستوى الإصابات بالفيروس في الشرق الأوسط، بعد أن بلغ إجمالي الإصابات المسجلة فيها 104 آلاف و691 إصابة، لتحتل المركز العاشر عالميا.

السعودية

احتلت السعودية المركز الثالث على مستوى الإصابات في الشرق الأوسط، إذ بلغ عدد الإصابات فيها 35 ألفا و432، حتى الجمعة، لتحتل المركز 17 على مستوى العالم.

قطر

جاءت قطر في المركز الرابع على مستوى الشرق الأوسط من حيث عدد الإصابات، إذ بلغ الإجمالي فيها 21 ألفا و331 إصابة، حتى الجمعة، لتكون في المركز 28 على مستوى العالم.

الإمارات

سجلت الإمارات 16 ألفا و793 إصابة بفيروس كورونا المستجد لتأتي في المركز الـ29 عالميا والخامس على مستوى الشرق الأوسط.