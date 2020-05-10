دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن اللقاحات في مرحلة الطفولة انخفضت منذ أن بدأ وباء فيروس كورونا في الإنتشار عبر الولايات المتحدة.

وأفادت مراكز السيطرة على الأمراض عن "انخفاض ملحوظ" في عدد اللقاحات المطلوبة من خلال برنامج اتحادي يقوم بتحصين نصف عدد الأطفال في البلاد. وحذرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها من أن الأطفال غير المطعمين أو الذين لم يتلقوا اللقاحات هم عرضة لخطر الإصابة بأمراض معدية أخرى إلى جانب فيروس كورونا.

وذكرت الدكتورة جين سانتولي وفريقها في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن "الانخفاض بدأ في الأسبوع التالي لإعلان حالة الطوارئ الوطني؛ كما لوحظت انخفاضات مماثلة في طلبات اللقاحات الأخرى".

وأضافت أنه مع بد التخفيف من متطلبات التباعد الاجتماعي، سيكون الأطفال غير المحميين باللقاحات أكثر عرضة لأمراض مثل الحصبة.

وقالت وزارة الصحة في ولاية واشنطن إن مقدمي برنامج اللقاح في الولاية أفادوا بأنهم أعطوا لقاحات أقل بنسبة 30٪ في مارس من هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة. وقالت الوزارة في بيان "في أبريل، بشكل مبدئي، نشهد انخفاضًا بنسبة 42٪".

وعبرت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال "AAP" عن قلقها من التقرير.

وقالت الدكتورة سالي غوزا، رئيسة الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، في بيان إن "تطعيم الرضع والأطفال والمراهقين أمر مهم ولا يجب تأخيره".

وقالت المجموعة إن أطباء الأطفال يجب أن يبذلوا قصارى جهدهم لتشجيع الآباء على جلب الأطفال للتلقيح والزيارات المهمة الأخرى، بما في ذلك فصل الأطفال المرضى عن الأطفال الذين يتمتعون بصحة جيدة والتواصل لتذكير العائلات بتحديد مواعيد زيارات الطبيب.

وأضاف غوزا: "نريد أن نطمئن جميع عائلاتنا إلى أن أطباء الأطفال ابتكروا طرقًا لجعل الزيارات أكثر أمانًا، بما في ذلك تحديد ساعات أو مواقع مختلفة للأطفال المرضى وغيرهم من الذين يعانون من مشاكل، وممارسات التنظيف الصارمة للعيادات، وإجراء بعض الزيارات عن بعد".

ونشرت "AAP" توصيات جديدة يوم الجمعة لأطباء الأطفال للمساعدة في الحفاظ على سلامة الأطفال خلال الوباء.

وقالت الأكاديمية الأمريكية: "يجب على أطباء الأطفال تحديد الأطفال الذين لا يعانون من مشاكل وفاتتهم الزيارة و / أو التطعيمات الموصى بها والإتصال بهم لتحديد المواعيد التي تشمل الأطفال حديثي الولادة والرضع والأطفال والمراهقين".

واقترحت المجموعة أن المكاتب والعيادات يمكنها تحديد مواعيد زيارات هؤلاء الأطفال في أوقات مختلفة من اليوم بعيداً عن الزيارات الأخرى.

وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض بأن يحصل الأطفال على 14 لقاحاً مختلفاً للحماية من 19 من مسببات الأمراض. والتوقيت مهم للعديد من اللقاحات لخلق مناعة أقوى.

وأعربت جمعية القلب الأمريكية عن قلقها من أن الأمريكيين بشكل عام يخشون زيارة العيادات، بما في ذلك عيادات الطوارئ، خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا أو لأنهم يشعرون بالقلق من إرهاق النظام.