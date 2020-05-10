مصر: تسجيل 436 إصابة جديدة لفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجلت مصر 436 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و11 حالة وفاة إضافية، في أحد إحصاءاتها لوضع الوباء في البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، الأحد، خروج 73 من مصابي فيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي من تعافوا من الفيروس إلى 2075 حالة حتى اليوم.

وقال المتحدث باسم الصحة المصرية، الدكتور خالد مجاهد، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2556 حالة، من ضمنهم الـ 2075 متعافيًا.

وأوضح "مجاهد" أن إجمالي عدد حالات كورونا المُسجلة في مصر حتى الأحد، هو 9400، من بينها 525 حالة وفاة.