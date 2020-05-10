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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حول العالم 4 ملايين حالة، وفقًا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

ويعد ثلث الحالات العالمية المُسجلة موجودًا في الولايات المتحدة.

ويوجد حتى الآن 4,004,224 حالة إصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم و277,692 حالة وفاة.

وحدها، سجلت الولايات المتحدة 1,300,079 حالة مؤكدة، وفقًا لإحصاءات موقع جامعة جونز هوبكنز على شبكة الإنترنت، تليها إسبانيا بنحو 222,857 حالة.

بعد الولايات المتحدة وإسبانيا، كانت أكثر الدول التي تم الإبلاغ عن حالات كورونا فيها، هي: إيطاليا والمملكة المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا والبرازيل وتركيا وإيران.