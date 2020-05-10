دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN-- سجلت الإمارات 624 إصابة جديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و11 حالة وفاة إضافية من جنسيات مختلفة.

وبموجب الإحصاءات الجديدة، التي جرى إعلانها خلال الإحاطة الإعلامية للحكومة، وصل إجمالي عدد حالات كورونا إلى 17,417، شاملة كافة الحالات الخاضعة للعلاج، وأخرى تماثلت للشفاء، فضلا عن الوفيات.

وقالت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، المتحدثة باسم حكومة الإمارات، إن جملة الوفيات المُسجلة في البلاد وصلت إلى 185 حالة، فيما 12,937 حالة مازالت تتلقى العلاج.

في حين زاد عدد حالات الشفاء من الوباء إلى 4295، بعد شفاء 458 حالة جديدة "خرجت وعادت إلى بيوتها وإلى ممارسة حياتهم الطبيعية".

وأشارت الضحاك إلى أن خطة توسيع نطاق الفحوصات مستمرة، لافتة أن القطاع الصحي أجرى 33153 فحصًا جديدًا، مما أسهم في اكتشاف الإصابات الجديدة.

من جانبه، قال الدكتور علوي الشيخ علي، عضو مجلس علماء الإمارات والمتحدث الرسمي عن قطاع العلوم المتقدمة، إن القطاع نجح وبعد أقل من 3 أسابيع من إعلان أول تسلسل جيني بالبلاد، في تسجيل نتائج رئيسية لـ 49 مريضًا مصابًا بكوفيد - 19، بما فيها تسجيل تسلسل جيني كامل لحوالي 25 مريضًا من الحالات الأولى في الإمارات.

وأضاف الدكتور علوي الشيخ علي أن الدراسة توصلت إلى وجود نوعين من هذه السلالات في الإمارات، حيث أظهرت النتائج أن التسلسل الجيني لـ 24 مريضًا ضمن الدراسة من السلالة "B"، ومعظمهم من القادمين من دول أوروبية، بينما كانت هناك حالة واحدة فقط من السلالة A، وكانت لزائرة قادمة من مدينة ووهان الصينية.