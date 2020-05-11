الأول من نوعه في الإمارات.. ما أهمية تسجيل التسلسل الجيني لفيروس كورون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجلت الإمارات 680 إصابة جديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و3 وفيات إضافية، فيما أجرت 26.763 فحصًا جديدًا للوباء.

جاء ذلك في تصريحات للمتحدثة باسم حكومة الإمارات، الدكتورة آمنة الضحاك، الاثنين، على هامش الإحاطة الإعلامية اليومية بشأن وضع الوباء في البلاد.

وقالت الضحاك إن 577 من مُصابي كورونا المستجد تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء في الإمارات إلى 5,381 حالة، لافتة أن نسبة التعافي ارتفعت إلى 28.5% من الحالات.

وأضافت الضحاك أن 3 أشخاص من جنسيات مختلفة قد توفوا نتيجة لمضاعفات ارتبطت بالإصابة بفيروس كورونا، وهو ما يعني وصول إجمالي الوفيات في الإمارات إلى 201 أشخاص.

ومع تسجيل 680 إصابة جديدة بكورونا أصبح العدد الإجمالي للحالات المسجلة في الإمارات حتى اليوم إلى 18,878 حالة.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإماراتية، إن السلطات الصحية تتوقع "زيادة نسبية في حالات الإصابة، وهي نتيجة لتكثيف الفحوصات، إلا أن نسبة من هذه الزيادة هو نتيجة للتساهل في الإجراءات الوقائية من قبل بعض أفراد المجتمع".

وأكدت الدكتورة آمنة الضحاك أن "العبور إلى بر الأمان هو مهمة ومسؤولية مشتركة لنا جميعًا، بإلتزامنا وتعاوننا، وصون صحتنا وصحة أسرنا، وكل فرد في مجتمعنا".