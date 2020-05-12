دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – سجلت مصر، 347 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و11 حالة وفاة في حين بلغ إجمالي الحالات التي تعافت من المرض 2326، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة في البلاد الثلاثاء.

وأعلن المتحدث باسم الصحة المصرية، خالد مجاهد، أن بلاده سجلت 347 إصابة جديدة ليكسر العدد الإجمالي للإصابات في البلاد حاجز الـ10 آلاف للمرة الأولى منذ بدء تفشي المرض بعد أن وصل العدد إلى 10039.

وأشار مجاهد إلى أن مصر سجلت 11 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي عدد حالات الوفاة المسجلة في البلاد ليصل العدد الإجمالي لحالات الوفاة في مصر إلى 544.

أما عن حالات الشفاء، فقال المتحدث باسم الصحة المصرية إن أعداد حالات التعافي من فيروس كورونا في البلاد 2326.