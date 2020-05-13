دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19"، متجاوزا الـ17 آلاف حالة في دول مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء.

ووفقا للأرقام الصادرة عن المجلس الصحي لدول مجلس التعاون الخليجي حتى الساعة الـ11 من مساء الثلاثاء بتوقيت مكة، إليكم ترتيب الدول الأكثر تسجيلا للحالات:

1- السعودية: 42.925 ألف إصابة وشفاء 15.257

2- قطر: 25.149 ألف إصابة وشفاء 3019

3- الإمارات: 19.661 ألف إصابة وشفاء 6012

4- الكويت: 10.227 ألف إصابة وشفاء 3101

5- البحرين: 5531 إصابة وشفاء 2192

6- سلطنة عُمان: 3721 ألف إصابة وشفاء 1250

ويذكر أن مصر سجلت 347 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة في حين بلغ إجمالي الحالات التي تعافت من المرض 2326، ليكسر العدد الإجمالي للإصابات في البلاد حاجز الـ10 آلاف للمرة الأولى منذ بدء تفشي المرض بعد أن وصل العدد إلى 10039، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة في البلاد الثلاثاء.