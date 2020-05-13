دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لم يكن الذهاب إلى الطبيب أو طبيب الأطفال معقدا قبل بضعة أشهر. كذلك الأمر بالنسبة لزيارة طبيب الأسنان أو الطبيب البيطري.

وقد أبعد الخوف البالغين والأطفال على حد سواء عن المكاتب الطبية، مما دفع الأطباء إلى القلق من أن الناس لا يعتنون بأنفسم في حال إصابتهم بالمرض. وقاموا بحث أطباء الأطفال على التعبير عن قلقهم بشأن انخفاض أعداد الأطفال الذين تم تطعيمهم.

وأعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة يوم الجمعة عن "انخفاض ملحوظ" في عدد اللقاحات المطلوبة من خلال برنامج اتحادي يقوم بتحصين نصف عدد الأطفال في البلاد.

كذلك يبقى بعض الأشخاص بعيدين عن المستشفى، حتى عندما لا يجب عليهم ذلك - كما هو الحال في حالة النوبة القلبية أو السكتة الدماغية أو حالات الطوارئ الأخرى.

أما تجنب عيادة الطبيب والمستشفى بسبب مخاوف الإصابة بفيروس كورونا فيمكن أن يكون مميتاً. ولا يزال بإمكانك الذهاب لبعض المواعيد الطبية الأكثر شيوعًا مع الإلتزام بإجراءات الحماية للحفاظ على سلامة الجميع قدر الإمكان.

كيفية زيارة الطبيب

اتصل أولاً بطبيبك لمناقشة حالتك. ويمكن معالجة بعض المخاوف عبر الهاتف، ولكنك لن تعرف إذا لم تتصل.

وقال الدكتور باتريس هاريس، طبيب نفسي في أتلانتا ورئيس الجمعية الطبية الأمريكية: "بالنسبة للمشكلات الطبية المزمنة أو القضايا غير الملحة حقًا، فإننا نشجع أيضًا المرضى على الإتصال بأطبائهم أولاً".

وبينما أن بعض الحالات قد يتم تشخيصها بسهولة من خلال موعد الرعاية الصحية عن بعد لتجنب مكتب طبي، فإن بعض الحالات الصحية المزمنة قد تتطلب زيارة شخصية لإجراء فحص شخصي أو فحص دم أو أشعة سينية.

كيف تزور طبيب الأطفال؟

ويتعرض الأطفال لخدوش تتطلب زيارات لطبيب الأطفال منذ قبل تفشي الوباء. أما حوادث التزلج والسقوط عن الدراجة فلا تزال تحدث، بوجود فيروس كورونا أم لا.

لكن الأطفال الذين يقضون المزيد من الوقت في المنزل يواجهون أيضًا المزيد من المشاكل، بما في ذلك التسمم العرضي بسبب المواد الكيميائية القوية التي يستخدمها الناس لتنظيف منازلهم لقتل الفيروس.

وقالت الدكتورة جنيفر شو، طبيبة أطفال في المجموعة الطبية للأطفال بجورجيا: "يصل الأطفال إلى أشياء بينما يحاول الآباء العمل.. قد لا يكون الإشراف هو نفسه خلال النهار.." وأضافت: "لا يزال التحكم في حالات السموم متاحاً عبر الهاتف وعبر الإنترنت طوال أزمة فيروس كورونا".

ويقدم العديد من أطباء الأطفال الآن مواعيد للتطبيب عن بعد، مما يعني أن زيارة الطبيب قد لا تكون ضرورية.

وإذا كانت لديك حالة طوارئ، فتوجه إلى مستشفى الأطفال أولاً إذا كان يُوجد في منطقتك، لأنه أقل عرضة للاكتظاظ بمرضى فيروس كورونا.

وقال الدكتور شو إن الكثير من الآباء يؤخرون اللقاحات، وهذه ليست فكرة جيدة للأطفال الذين تبلغ أعمارهم عامين وأقل. وتحمي الفحوصات المنتظمة واللقاحات المبكرة من الحصبة، وشلل الأطفال، والدفتيريا وغيرها من الأمراض التي تهدد الحياة. ويمكن أن تؤخر بعض اللقاحات للأطفال الأكبر سنًا، ولكن استشر طبيبك للتأكد.

كيف تزور المستشفى؟

إذا كنت تكافح من أجل التنفس أو تعرضت لنوبة قلبية أو سكتة دماغية، فيجب عليك أو على القريبين منك الإتصال برقم الطوارئ والحصول على سيارة إسعاف أو الوصول إلى المستشفى على الفور. ورغم تدفق مرضى فيروس كورونا، إلا أن موظفي المستشفى يشعرون بالقلق بشأن الحالات التي لم يعودوا يرونها.

الوصول إلى طبيب الأسنان

قد يكون الإبتعاد عن طبيب الأسنان أفضل خيار لك الآن. وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض بأنه يجب على أطباء الأسنان تأجيل "الإجراءات والعمليات الجراحية الإختيارية وزيارات الأسنان غير العاجلة"، حيث يسمح فقط بزيارات طارئة في الوقت الحالي.

وحتى معدات الحماية الشخصية الموصى بها لا تحمي الأشخاص بشكل كامل ضد الأدوات التي تعتبر روتينية في طب الأسنان، والتي يمكن أن ترسل قطرات من اللعاب في الهواء (وربما تحمل الفيروس).

وقال طبيب الأسنان ماثيو ميسينا، مدير عيادة في ولاية أوهايو والمتحدث باسم جمعية طب الأسنان الأمريكية، إن حالات الطوارئ تشمل كسر الأسنان وتورماً أو ألما لا يمكن السيطرة عليه بدون أدوية لا تستلزم وصفة طبية.

زيارة الطبيب البيطري

النصيحة هي نفسها للأشخاص الذين لديهم حيوانات أليفة في المنزل: ابدأ بمكالمة مع الطبيب البيطري لمعرفة ما إذا كان يمكن استبدال الزيارة بمكالمة هاتفية أو عن بعد؛ ويجب أن تعلم أن القوانين تختلف باختلاف الدولة، ولا يُسمح لبعض الأطباء البيطريين بتقديم الخدمات الصحية عن بُعد.