وفيات فيروس كورونا تقترب من 300 ألف شخص حول العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اقتربت أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من حاجز 300 ألف وفاة حول العالم، حيث سجلت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، مساء الخميس، 298 ألفًا و295 حالة وفاة، في جميع أنحاء العالم.

ووصلت أعداد المصابين بالمرض الذي تفشى في كافة دول العالم، إلى 4 ملايين و383 ألفًا و360 مصابًا بالفيروس، وفقًا لإحصائيات الجامعة، مساء الخميس.

وارتفعت أعداد الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية لتصل إلى 84 ألفًا و239 حالة وفاة، بينما بلغت أعداد المصابين في أكبر بؤر الوباء في العالم، نحو مليون و394 ألف شخص.

جاءت روسيا في المرتبة الثانية عالميًا من حيث أعداد الإصابات بفيروس كورونا فيها، حيث سجلت البلاد أكثر من 252 ألف حالة إصابة، بينما وصلت أعداد الوفيات في روسيا إلى ألفين و305 حالات وفاة، في الوقت الذي تجري فيه السلطات حملة واسعة للكشف عن المصابين بالمرض.

وبينما بدأت عدة دول أوروبية، تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا، وصلت أعداد المصابين في بريطانيا إلى أكثر من 234 ألف شخص، فيما شهدت أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بالمرض في المملكة المتحدة، قفزة كبيرة لتصل إلى 33 ألفًا و692 وفاة، مساء الخميس.

إسبانيا التي تحتل المركز الرابع عالميًا من أعداد المصابين بفيروس كورونا، سجلت 27 ألفًا و104 حالات وفاة، ووصل عدد المصابين فيها إلى نحو 229 ألف شخص.

وارتفع عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا، والتي تعد واحدة من أكبر بؤر الوباء في العالم، لتصل إلى 31 ألفًا و106 حالات، بينما وصل عدد المصابين بالمرض إلى 222 ألفًا و104 حالات إصابة.