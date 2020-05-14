وفيات كورونا في دور الرعاية الفرنسية تتجاوز 10 آلاف

باريس، فرنسا (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، الخميس، أن أكثر من 10 آلاف شخص توفوا في دور رعاية، بعد إصابتهم بفيروس كورونا.

وسجلت فرنسا 351 حالة وفاة جديدة في دور رعاية مرتبطة بالفيروس التاجي، الخميس، ليصل العدد الإجمالي إلى 10,201.

وفي الوقت نفسه، يبلغ العدد الرسمي لإجمالي الوفيات في البلاد الآن 27,425 حالة وفاة.

ويبلغ إجمالي عدد المرضى الذين دخلوا المستشفيات حاليًا المصابين بفيروسات تاجية في فرنسا 20463. في حين تقع 72٪ من هذه الحالات في 4 مناطق، هي: إيل دو فرانس (باريس الكبرى)، وغراند إست، وأوفيرني رون ألب، وهوت دو فرانس، وفقًا لوزارة الصحة.