انفوجرافيك.. أكثر من 112 ألف إصابة بكورونا في الخليج حتى الأربعاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—سجلت دول مجلس التعاون الخليجي 112.618 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19" وذلك حتى الساعة الـ11 من مساء الأربعاء بتوقيت مكة.

جاء ذلك وفقا للأرقام الصادرة عن مجلس الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي، وكان توزيع عدد الإصابات على الدول كالتالي:

- السعودية: 44.830 ألف إصابة وشفاء 17.622

- سلطنة عُمان: 4019 إصابة شفاء 1289

- الإمارات: 20.386 ألف إصابة وشفاء 6523

- قطر: 26.539 ألف إصابة وشفاء 3143

- البحرين: 5816 إصابة وشفاء 2205

- الكويت: 11.028 إصابة وشفاء 3263

ويذكر أن الدكتور مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، قال في مؤتمر صحفي عقده في جنيف، الأربعاء، إن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، "قد لا ينتهي أبداً"، و"قد ينضم إلى مزيج الفيروسات التي تقتل الناس في جميع أنحاء العالم كل عام"، بحسب وصفه، مضيفا أنه "قد يصبح هذا الفيروس مجرد فيروس متوطن آخر في مجتمعاتنا، وقد لا يختفي هذا الفيروس أبدًا. فيروس نقص المناعة المكتسبة HIV (المسبب لمرض الإيدز) لم يختف"، "أنا لا أقارن بين المرضين، ولكن أعتقد أنه من المهم أن نكون واقعيين. لا أعتقد أن أي شخص يمكنه التنبؤ بموعد انتهاء أو اختفاء هذا المرض".