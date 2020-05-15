لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة (RIVM)، إن كلبًا في هولندا أظهر لأول مرة اختبارًا إيجابيًا للأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأشارت وزارة الزراعة والطبيعة وجودة الغذاء إلى أن "مالك الكلب مريض بفيروس كورونا".

وأضافت وزارة الزراعة الهولندية، في بيان: كان الكلب "يعاني من مشاكل في التنفس" وتم قتله في 30 أبريل نيسان، بسبب تفاقم الأعراض.

وتابعت: "من غير المعروف ما إذا كانت مشاكل التنفس لدى الكلب ناتجة عن عدوى بفيروس سارس 2 أو لأسباب أخرى".

ونصحت وزارة الزراعة الهولندية أصحاب الحيوانات الأليفة أنه "على الرغم من أن الفرصة ضئيلة لإصابة الحيوانات الأليفة بفيروس كورونا"، فإنه يجب الحد من الاتصال الكثيف مع الحيوانات الأليفة المنزلية، قائلة: "لا تعانقها أو تدعها تلعقك".

وقالت الوزارة إنه في حين أن هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها اختبار إيجابي لكلب على الأجسام المضادة لكورونا في هولندا، فقد سبق أن أظهر كلبان في هونج كونج إصابتهما بالوباء.

ولفت المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة أيضًا أن 3 قطط كانت نتائج اختبارها إيجابية في مزارع المنك، حيث تم اكتشاف إصابتها بالفيروس في نهاية أبريل نيسان.

"في العينات الأولى، تم العثور على الفيروس على جزيئات الغبار في الحظيرة وبالقرب من المنك. ولم يتم العثور على الفيروس خارج الحظيرة".