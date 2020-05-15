آخر إحصاءات كورونا في مصر.. 399 إصابة جديدة لكورونا و21 حالة وفاة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجلت مصر 399 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و21 حالة وفاة، وذلك خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الجمعة، خروج 173 من مصابي كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي.

وأوضح المتحدث باسم الصحة المصرية، الدكتور خالد مجاهد، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) قد ارتفع ليصبح 3363 حالة، من ضمنهم 2799 متعافيًا.

وقال مجاهد إن إجمالي حالات كورونا المُسجلة في مصر حتى يوم الجمعة، بلغ 11228 حالة، بينهم 592 حالة وفاة.

ويوم الخميس، أعلنت وزارة الصحة المصرية خطة التعايش مع فيروس كورونا، شملت 6 محاور رئيسية تتمركز حول اتباع المواطنين وجهات العمل وسائل النقل مجموعة من الاحتياطات.

وقالت الوزارة إنه سيجري تنفيذ ذلك على 3 مراحل، خشية من حدوث "انتكاسة" تؤدي إلى تفشي الوباء. ومن بين الإجراءات إلزام الجميع بارتداء الكمامات وإجراء الفرز البصري والشفوي وقياس الحرارة لجميع رواد المؤسسلات والمترو والقطارات.

بجانب منع 5 قطاعات من استئناف عملها قبل نهاية الوباء، مثل دور العرض السينمائي والمسارح والمقاهي، وغيرها من الكيانات الترفيهية.