دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة السعودية، الجمعة، تسجيل 2307 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل إجمالي عدد المصابين بالمرض في المملكة إلى 49 ألفًا و176 حالة إصابة، لتصبح أكبر الدول العربية المسجلة لإصابات فيروس كورونا.

في الوقت الذي وصل فيه عدد الوفيات نتيجة الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 292 وفاة، بعد تسجيل 9 حالات وفاة، الجمعة، لتسجل المملكة واحدًا من أقل معدلات الوفاة بسبب فيروس كورونا بنسبة لا تتجاوز 0.59%.

وبحسب المؤتمر الصحفي اليومي لوزارة الصحة السعودية حول فيروس كورونا، فقد تعافى من الإصابة بفيروس كورونا إلى 21 ألفًا و869 شخصًا.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الجمعة، أن بلاده أجرت أكثر من نصف مليون فحص مخبري للكشف عن المصابين بفيروس كورونا.

من جانبه، قال وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، في وقت سابق، إن ارتفاع الأعداد المسجلة لمصابي فيروس كورونا يعود إلى توسع السلطات السعودية في عمليات الفحص للكشف عن المصابين بالمرض.

وأكد الربيعة، حسبما ورد في مقطع مصور بحساب الوزارة على تويتر، أن معدل الوفيات في المملكة، منخفض جدًا، مشيرًا إلى معدلات الوفيات بسبب فيروس كورونا في السعودية هي أقل بعشر مرات من المعدل العالمي.

وأوضح وزير الصحة السعودي، أن أكثر من 90% من أسرة العناية المركزة في المملكة المخصصة لاستقبال مصابي فيروس كورونا، لا تزال شاغرة، داعيًا إلى الالتزام بالتوجيهات الحكومية الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وتفرض السلطات السعودية إجراءات وقائية احترازية صارمة للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد، وشملت الإجراءات فرض حظر للتجول في مناطق عدة في المملكة، وعزل مناطق أخرى بعد تسجيل أعداد كبيرة من المصابين.