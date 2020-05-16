مصر.. قفزة في إصابات كورونا اليومية بزيادة 491 حالة جديدة.. و20 وفاة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجلت مصر 491 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، إضافة إلى 20 حالة وفاة حدثت في الساعات الـ24 الأخيرة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، في بيان، السبت، خروج 151 من مصابي فيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي.

من جانبه، قال المتحدث باسم الصحة المصرية، الدكتور خالد مجاهد، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3526 حالة، من بينهم 2950 متعافيًا.

وأوضح مجاهد أنه تم تسجيل 491 إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، فضلا عن وفاة 20 حالة جديدة.

وذكر مجاهد أن إجمالي حالات كورونا المُسجلة في مصر حتى يوم السبت، هو 11719 حالة، منهم 612 حالة وفاة.

وفي 8 مايو أيار الجاري، سجلت مصر أعلى معدل يومي لإصابات كورونا، بزيادة 495 إصابة خلال يوم واحد.

ويوم الخميس، أعلنت وزارة الصحة المصرية خطة التعايش مع فيروس كورونا، شملت 6 محاور رئيسية تتمركز حول اتباع المواطنين وجهات العمل وسائل النقل مجموعة من الاحتياطات.

وقالت الوزارة إنه سيجري تنفيذ ذلك على 3 مراحل، خشية من حدوث "انتكاسة" تؤدي إلى تفشي الوباء. ومن بين الإجراءات إلزام الجميع بارتداء الكمامات وإجراء الفرز البصري والشفوي وقياس الحرارة لجميع رواد المؤسسلات والمترو والقطارات.

بجانب منع 5 قطاعات من استئناف عملها قبل نهاية الوباء، مثل دور العرض السينمائي والمسارح والمقاهي، وغيرها من الكيانات الترفيهية.