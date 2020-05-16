الأول من نوعه في الإمارات.. ما أهمية تسجيل التسلسل الجيني لفيروس كورون

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت المتحدثة باسم حكومة الإمارات، الدكتورة آمنة الضحاك، إن البلاد سجلت 796 إصابة جديدة لفيروس كورونا (كوفيد 19)، إضافة إلى 4 حالات وفاة.

وأوضحت الدكتورة آمنة الضحاك، خلال الإحاطة الإعلامية اليومية في أبوظبي، السبت، أن الحكومة أجرت 35,735 فحصًا جديدًا، ما ساهم في الكشف عن 796 حالة إصابة جديدة رفعت إجمالي الإصابات إلى 22,627.

بجانب وفاة 4 أشخاص من جنسيات مختلفة جراء مضاعفات فيروس كورونا، لتصل حصيلة الوفيات إلى 214.

في حين وصلت حالات الشفاء إلى 7,931، بعد تسجيل 603 حالات جديدة خرجت وعادت إلى بيوتها وإلى ممارسة حياتها الطبيعية، حسبما قالت الضحاك.

وأشارت الضحاك إلى أن عدد الحالات التي ما زالت تتلقى العلاج يبلغ 14,482 حالة من جنسيات مختلفة.

ومن ناحية أخرى، حذرت المتحدثة باسم حكومة الإمارات من التجمعات والزيارات العائلية المحتملة في عيد الفطر، قائلة: "أعيادنا ارتبطت بعادات التزاور والتجمعات وإقامة الولائم، لذا ننصح كافة الأسر بضرورة تجنب هذه العادات حفاظاً على سلامة الجميع".

وأكدت الدكتورة آمنة الضحاك أنه "لم يعد لنا جميعاً العذر بعدم الالتزام أو التساهل بالإجراءات الوقائية، والمسؤولية أصبحت على كل فرد وعائلة، ونشدد على أهمية ترك المخالفات والتي تنم عن اللامسؤولية".