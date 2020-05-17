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نشر الأحد ، 17 مايو / أيار 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجلت مصر أعلى معدل يومي لإصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، الأحد، تسجيل 510 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا، إضافة إلى 18 وفاة.

وتعد الإصابات الجديدة هي الأعلى منذ تسجيل أكبر حصيلة يومية في 8 مايو أيار الجاري، بزيادة 495 إصابة خلال يوم واحد.

وأضافت الصحة المصرية أن 222 من مصابي كورونا خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي.

ومن جانبه، أوضح المتحدث باسم الصحة المصرية، الدكتور خالد مجاهد، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3742 حالة، من ضمنهم 3172 متعافيًا.

وقال مجاهد إن إجمالي حالات كورونا المٌسجلة في مصر حتى الأحد، بلغ 12229، منها 630 حالة وفاة.

ويوم الخميس، أعلنت وزارة الصحة المصرية خطة التعايش مع كورونا، تتمركز على 6 محاور رئيسية تشمل اتباع المواطنين وجهات العمل وسائل النقل مجموعة من الاحتياطات.

وقالت الوزارة إنه سيجري تنفيذ ذلك على 3 مراحل، خشية من حدوث "انتكاسة" تؤدي إلى تفشي الوباء. ومن بين الإجراءات إلزام الجميع بارتداء الكمامات وإجراء الفرز البصري والشفوي وقياس الحرارة لجميع رواد المؤسسلات والمترو والقطارات.

بجانب منع 5 قطاعات من استئناف عملها قبل نهاية الوباء، مثل دور العرض السينمائي والمسارح والمقاهي، وغيرها من الكيانات الترفيهية.