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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة عن تفاصيل قيادة عملية "Warp Speed"، والتي تهدف إلى تطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". ولكن، من هو المغربي منصف السلاوي الذي عينه ترامب لتطوير اللقاح؟

وفي مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أعلن ترامب عن تعيين العالم المغربي منصف السلاوي بمنصب كبير المستشارين لعملية "Warp Speed" التي تهدف لتطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد.

صورة تُظهر كبير المستشارين لعملية "Warp Speed" منصف السلاوي (اليمين) مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يتحدث عن تطوير لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البيت الأبيض في واشنطن، في 15 مايو/أيار.

وكان السلاوي الرئيس السابق لقسم اللقاحات في شركة الأدوية العملاقة "غلاسكو سميث كلاين" من عام 2015 إلى عام 2017، كما أنه ترأس قبل ذلك عمليات الأبحاث والتطوير العالمي فيها لفترة طويلة.

وعندما يأتي الأمر لخبرته في مجال اللقاحات، ساهم السلاوي في تطوير لقاحات للوقاية من التهاب المعدة والأمعاء لدى الأطفال، وسرطان عنق الرحم، إضافةً إلى القوباء المنطقية.

وأثناء حديثه عن السجل الحافل للعالم المغربي، قال ترامب إن السلاوي "عالم مناعة معروف عالمياً"، وإنه ساهم في تطوير 14 لقاحاً جديداً على مر 10 أعوام، بحسب ما هو مذكور في الموقع الرسمي للبيت الأبيض عبر الإنترنت.

وإلى جانب تطوير لقاح فيروس كورونا، أضاف السلاوي أن عملية "Warp Speed" ستركز أيضاً على تطوير الأدوية للأشخاص المصابين بفيروس كورونا بالفعل، إضافةً إلى "تحسين" الإختبارات التشخيصية للمرض.

وأكّد السلاوي أنه واثق من أنه سيتم تطوير لقاح بحلول نهاية عام 2020، وأوضح قائلاً: "لقد رأيت مؤخراً بيانات مبكرة لتجربة سريرية مع لقاح فيروس كورونا، وجعلتني هذه البيانات أشعر بالمزيد من الثقة بأنه ستكون لدينا القدرة على تقديم بضع مئات من الملايين من الجرعات بحلول نهاية عام 2020".

وقال السلاوي أيضاً: "إنه شرف عظيم لي أن أخدم بلادنا والعالم في هذا المسعى الكبير".