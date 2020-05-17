لهذه الأسباب.. منظمة الصحة العالمية توصي بعدم رش المطهرات بالشوارع

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اتخذت مختلف البلدان حول العالم إجراءات مختلفة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنها رش المطهرات في الأسواق والشوارع. ولكن، أشارت منظمة الصحة العالمية مؤخراً بأنها لا توصي بذلك.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية السبت أن أضرار رش المطهرات في الخارج، أو عبر مساحات واسعة لقتل فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" يمكن أن تكون أكبر من فوائدها.

وفي موقعها الرسمي عبر الإنترنت، ذكرت المنظمة: "في الأماكن الخارجية، لا يُنصح بالرش أو التبخير على نطاق واسع في مناطق مثل الشوارع ومساحات الأسواق المفتوحة من أجل فيروس كوفيد-19، أو أي من مسببات الأمراض الأخرى".

وأكّدت المنظمة أن الشوارع والأرصفة لا تُعد طرقاً للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وأضافت: "قد يكون رش المطهرات، حتّى لو كان في الهواء الطلق، ضاراً لصحة الأشخاص، وقد يسبب في تهيج أو تلف في العين، والجهاز التنفسي، أو الجلد".

وأضافت المنظمة أن رش الأشخاص بالمطهرات سواءً عبر الأنفاق أو الغرف الخاصة بالتطهير، فكرة سيئة، فيمكن أن تكون هذه الممارسة ضارة من ناحية "جسدية ونفسية".

ولن تقلل هذه الممارسة من قدرة الشخص المصاب على نشر الفيروس من خلال القطرات أو الإتصال، إذ أوضحت المنظمة أن الشخص المصاب بالمرض لا تزال لديه القدرة على نشر الفيروس من خلال الحديث، والسعال، أو العطس حتّى بعد المرور عبر أنفاق أو غرف التطهير.