أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- بعدما أصيبت بجائحتي إنفلونزا 1918، المعروفة باسم الإنفلونزا الإسبانية، وكورونا المستجد (كوفيد 19)، أصبحت "ناجية"... هذا ما تسمي به نفسها الأمريكية سيلفيا غولدشول، البالغة من العمر 108 أعوام.

وقال حاكم ولاية نيو جيرسي، فيل ميرفي، في مؤتمر صحفي الخميس، إن غولدشول، التي تعيش في دار رعاية في أليندال بولاية نيوجيرسي، تعافت تمامًا من فيروس كورونا، بعد أن تم تشخيص إصابتها به في الشهر الماضي.

وهذا قد يجعلها أكبر شخص في نيوجرسي يتعافى من الفيروس، وفقًا لقناة News 12 New Jersey التابعة لـCNN.

وكتب المحافظ، في تغريدة احتفالاً بغولد شول: "حياة هائلة وروح هائلة وعرض قوي للقوة".

وكانت غولدشول في السابعة من عمرها عندما أصيبت بجائحة إنفلونزا 1918، التي قتلت أكثر من 50 مليون شخص حول العالم.

وقالت غولدشول لقناة "نيوز 12 نيوجيرسي"، في مقابلة أُجريت عبر الفيديو الأسبوع الماضي: "نجوت من كل شيء لأنني كنت عازمة على البقاء".

وقالت القناة إن غولدشول كانت تعيش في برونكس في الأصل قبل أن تنتقل إلى نيوجيرسي منذ 20 عامًا.

وقالت: "كنت أنا الأكبر بين أربعة أطفال، وأذكى من في المجموعة... أنا أحد الناجين. يجب أن أصبح على رأس القائمة".

وبشكل فيروسي انتشرت قصة السيدة عبر فيسبوك، ووُصفت بأنها "نموذج للمثابرة الإيجابية".