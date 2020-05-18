دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة الصحة السعودية، الإثنين، عن تسجيل 3026 حالة تعافي من فيروس كورونا المستجد، ليفوق عدد المتعافين من المرض ذلك المتعلق بالحالات النشطة في البلاد.

وقال المتحدث باسم الصحة السعودية: " بفضل الله، اليوم تجاوز عدد حالات التعافي عدد الحالات النشطة.. نسأل الله لجميع المصابين عاجل السلامة وتمام العافية".

وبلغت أعداد المتعافين من المرض في المملكة 28 ألفا و748 حالة، في حين وصل عدد الحالات النشطة إلى 28 ألفا و277 حالة، وفقا لأرقام وزارة الصحة السعودية.

وكانت قد أعلنت الصحة عن تسجيل 2593 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الحالات المسجلة في البلاد 57 ألفا و345.

وسجلت السعودية 8 حالات وفاة جديدة لأسباب مرتبطة بالمرض، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في المملكة 320، وفقا لوزارة الصحة في البلاد.