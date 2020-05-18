دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجلت مصر، الاثنين، رقمًا متصاعدًا جديدًا في وتيرة إصابات فيروس كورونا، كسرت به أعلى معدل يومي كانت قد سجلته يوم الأحد (510).

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 535 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا، إضافة إلى 15 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتعد الإصابات اليومية الجديدة هي الأعلى منذ ظهور الوباء في البلاد في فبراير شباط الماضي.

وقالت الصحة المصرية إن 268 من مصابي كورونا خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي.

وأوضح المتحدث باسم الصحة المصرية، الدكتور خالد مجاهد، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4001 حالة، من ضمنهم 3440 متعافيًا.

وذكر مجاهد أن إجمالي حالات كورونا المسجلة في مصر بلغ 12764 حالة، من بينها 645 حالة وفاة.

والخميس الماضي، أعلنت وزارة الصحة المصرية خطة التعايش مع كورونا، تتمركز على 6 محاور رئيسية تشمل اتباع المواطنين وجهات العمل وسائل النقل مجموعة من الاحتياطات.

وقالت الوزارة إنه سيجري تنفيذ ذلك على 3 مراحل، خشية من حدوث "انتكاسة" تؤدي إلى تفشي الوباء. ومن بين الإجراءات إلزام الجميع بارتداء الكمامات وإجراء الفرز البصري والشفوي وقياس الحرارة لجميع رواد المؤسسلات والمترو والقطارات.

بجانب منع 5 قطاعات من استئناف عملها قبل نهاية الوباء، مثل دور العرض السينمائي والمسارح والمقاهي، وغيرها من الكيانات الترفيهية.