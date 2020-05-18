أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أكدت وكالة الحماية المدنية الإيطالية، الأحد، وفاة ما مجموعه 31908 من مرضى فيروس كورونا في جميع أنحاء إيطاليا، مُسجلة بذلك زيادة قدرها 145 وفاة على مدار الـ 24 ساعة الماضية، وهي أقل زيادة يومية مسجلة منذ 4 مارس أذار الماضي.

وحسب أحدث البيانات الصادرة عن وكالة الحماية المدنية، هناك حاليًا 68351 حالة نشطة لفيروس كورونا في إيطاليا، أي بانخفاض قدره 1836 منذ يوم السبت، إضافة إلى 762 مريضًا في وحدة العناية المركزة حاليًا.

وقالت وكالة الحماية المدنية إن 125.176 مريضًا تعافوا حتى الآن من الفيروس المميت، مُسجلة زيادة في حالات الشفاء قدرها 2366 حالة.

ويوم السبت، قال رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، إن البلاد تواجه "مخاطر محسوبة" في الوقت الذي تستعد فيه لتخفيف إجراءات الحبس الطارئة يوم الاثنين، بعد حوالي عشرة أسابيع من فرض الإغلاق على الصعيد الوطني لأول مرة.

حتى يوم الأحد، بلغ العدد الإجمالي للحالات في إيطاليا، بما في ذلك حالات الوفاة والتعافي، 225435.