الأول من نوعه في الإمارات.. ما أهمية تسجيل التسلسل الجيني لفيروس كورون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قالت الدكتورة آمنة الشامسي، المتحدثة باسم حكومة الإمارات، إن 37,844 فحصًا جديدًا أجرته السلطات الصحية ساهمت في اكتشاف 832 إصابة جديدة، إضافة إلى 4 حالات وفاة تم تسجيلها في الساعات الـ24 الأخيرة.

وأوضحت المتحدثة باسم الحكومة، خلال الإحاطة الإعلامية اليومية للحكومة، الاثنين، أن إجمالي إصابات كورونا المُسجلة في الإمارات وصلت إلى 24,190 حالة.

وأضافت الشامسي أن 4 أشخاص من جنسيات مختلفة قد توفوا نتيجة مضاعفات الإصابة بمرض فيروس كورونا، ليصبح إجمالي وفيات كورونا 224 شخصًا.

في حين ارتفعت حالات الشفاء إلى 9,577، بعد تعافي 1,065 حالة جديدة، فيما مازال عدد الحالات التي ما زالت تتلقى العلاج 14,389 حالة من جنسيات مختلفة.

وحسب ما ورد خلال الإحاطة الإعلامية، جرى تعديل مواعيد برنامج التعقيم الوطني ليصبح من الثامنة مساءً إلى السادسة صباح اليوم التالي. ويجري تطبيقه اعتبارًا من مساء الأربعاء 27 رمضان حتى إشعار آخر.

ومن جانبه، أكد الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ضرورة تجنب الزيارات والتجمعات العائلية خلال فترة عيد الفطر التي وصفها بأنها "حساسة"، داعيًا إلى استخدام وسائل التواصل الإلكترونية أو الاتصال من خلال الهاتف بدلا من الزيارات.

وشدد على ضرورة الامتناع عن توزيع العيدية على الأطفال أو حتى صرفها من المصارف وتداولها بين الأفراد خلال هذه الفترة واستخدام البدائل الإلكترونية لذلك.

واستعرضت حكومة الإمارات اللائحة المحدثة لضبط المخالفات والجزاءات الإدارية والصادر بها قرار مجلس الوزراء للحد من انتشار كوفيد19.

وقال المستشار سالم الزعابي، القائم بأعمال رئيس النيابة العامة للطوارئ والأزمات والكوارث، إن تحديث المخالفات يأتي بما بيَنت تصرفات بعض الأشخاص في المجتمع نوعا من اللامبالاة والاستهتار، حسب قوله.