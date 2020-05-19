دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجلت مصر، الثلاثاء، 720 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مع و14 حالة وفاة إضافية، في الساعات الـ24 الأخيرة.

وإحصائيًا، كسرت مصر بأرقام الإصابات الجديدة أعلى وتيرة يومية سجلتها يوم الاثنين. وكانت تقدر بـ535 إصابة.

وفي بيان لها، اأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، خروج 302 من مصابي كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي.

وقال المتحدث باسم الصحة المصرية، الدكتور خالد مجاهد، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4275 حالة، من ضمنهم 3742 متعافيًا.

وأضاف مجاهد أن إجمالي عدد حالات كورونا المسجلة في مصر حتى الثلاثاء بلغ 13484 حالة، من بينهم 659 حالة وفاة.

والخميس الماضي، أعلنت وزارة الصحة المصرية خطة التعايش مع كورونا، تتمركز على 6 محاور رئيسية تشمل اتباع المواطنين وجهات العمل وسائل النقل مجموعة من الاحتياطات.

وقالت الوزارة إنه سيجري تنفيذ ذلك على 3 مراحل، خشية من حدوث "انتكاسة" تؤدي إلى تفشي الوباء. ومن بين الإجراءات إلزام الجميع بارتداء الكمامات وإجراء الفرز البصري والشفوي وقياس الحرارة لجميع رواد المؤسسلات والمترو والقطارات.

بجانب منع 5 قطاعات من استئناف عملها قبل نهاية الوباء، مثل دور العرض السينمائي والمسارح والمقاهي، وغيرها من الكيانات الترفيهية.