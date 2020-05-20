745 إصابة جديدة و21 وفاة.. مصر تواصل معدلات فيروس كورونا المتصاعدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجلت وزارة الصحة المصرية 745 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد، الأربعاء، إلى 14 ألفًا و229 حالة إصابة، وهو أعلى معدل يومي تسجله مصر للإصابة بفيروس كورونا منذ تفشي المرض في فبراير شباط الماضي.

ووصل إجمالي عدد الوفيات في مصر نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، الأربعاء، إلى 680 حالة وفاة، وذلك بعد تسجيل 21 حالة وفاة جديدة، وفقًا لبيان وزارة الصحة المصرية.

وأعلن خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، الأربعاء، خروج 252 شخصًا من مستشفيات الحجر الصحي في البلاد بعد تلقيهم العلاج وتعافيهم من الإصابة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي المتعافين من المرض في مصر إلى 3994 شخصًا.

وتستمر أعداد الإصابات الجديدة في مصر في التصاعد، على الرغم من الإجراءات التي أعلنتها الحكومة المصرية للحد من انتشار الفيروس.

كانت السلطات الصحية في مصر، سجلت، الثلاثاء، 720 إصابة إيجابية جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 14 حالة وفاة إضافية.

والخميس الماضي، أعلنت وزارة الصحة المصرية خطة التعايش مع كورونا، تتمركز على 6 محاور رئيسية تشمل اتباع المواطنين وجهات العمل وسائل النقل مجموعة من الاحتياطات.

وقالت الوزارة إنه سيجري تنفيذ ذلك على 3 مراحل، خشية من حدوث "انتكاسة" تؤدي إلى تفشي الوباء. ومن بين الإجراءات إلزام الجميع بارتداء الكمامات وإجراء الفرز البصري والشفوي وقياس الحرارة لجميع رواد المؤسسات ومترو الأنفاق والقطارات، بجانب منع 5 قطاعات من استئناف عملها قبل نهاية الوباء، مثل دور العرض السينمائي والمسارح والمقاهي، وغيرها من الكيانات الترفيهية.