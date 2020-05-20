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منظمة الصحة العالمية: بعض البلدان لم تتعامل مع انتشار فيروس كورونا بجدية كافية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- رفض المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس، التعليق على تهديد الرئيس الأمريكي ترامب بقطع تمويل الولايات المتحدة عن المنظمة، مضيفًا في مؤتمر صحفي، الأربعاء، "تلقينا الرسالة بالطبع ونحن ننظر فيها. شكرا جزيلا".

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أرسل ترامب رسالة إلى منظمة الصحة العالمية، هدد فيها بسحب التمويل الأمريكي بشكل دائم إذا لم تلتزم منظمة الصحة العالمية بـ"تحسينات كبيرة" خلال 30 يومًا.

وأوضح غبريسوس، أن ميزانية منظمة الصحة العالمية "صغيرة جدًا"، 2.3 مليار دولار في السنة، وهو ما يمكن مقارنته بمستشفى متوسط الحجم في أحد دول العالم المتقدم.

وكررت منظمة الصحة العالمية، تحذيراتها من أن أدوية الملاريا التي يروج لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لا يبدو أنها تساعد في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال مايك رايان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، عن عقاري هيدروكسي كلوروكوين، وكلوروكين، إنهما ليسا فاعلين في علاج أو الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف رايان، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن المنظمة أصدرت تحذيرات بشأن الآثار الجانبية لاستخدام هذا العقار في علاج فيروس كورونا.