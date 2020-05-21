إصابات كورونا تتجاوز 5 ملايين شخص.. وحالات الشفاء تصل إلى 1.9 مليون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم، الخميس، إلى 5 ملايين و38 حالة، بحسب إحصاءات جامعة جون هوبكنز الأمريكية، فيما وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 328 ألف حالة، بينما بلغت حالات الشفاء 1.9 مليون.

وما زالت الولايات المتحدة تحتل قائمة الدول التي سجلت أكبر عدد مصابين بالفيروس بأكثر من 1.55 مليون شخص، فيما جاءت روسيا في المركز الثاني بحوالي 308 ألف حالة والبرازيل في المركز الثالث بـ291 ألف إصابة، إذ شهدت الأيام الأخيرة قفزة في عدد الإصابات في الدولتين.

وفيما يلي قائمة الدول العشر التي سجلت أكبر عدد من المصابين بكورونا: