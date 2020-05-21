325 ألف وفاة عالميًا.. وإصابات كورونا تقترب من 5 ملايين شخص

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ارتفعت أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لتصل إلى أكثر من 325 ألف شخص، حيث سجلت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، مساء الأربعاء، 325 ألفًا و810 حالات وفاة.

واقتربت أعداد المصابين بفيروس كورونا، حول العالم، من 5 ملايين شخص، حيث سجلت الجامعة 4 ملايين و955 ألفًا و312 حالة إصابة، الأربعاء.

وتتقدم الولايات المتحدة كافة دول العالم في أعداد الإصابات والوفيات نتيجة الإصابة بالمرض بمليون و541 ألفًا و110 حالات إصابة فيما وصلت أعداد الوفيات إلى 92 ألفًا و712 حالة وفاة، حتى مساء الأربعاء.

جاءت روسيا في المركز الثاني عالميًا من حيث أعداد الإصابات بالفيروس مسجلة أكثر من 308 آلاف حالة إصابة، ثم حلت البرازيل في المركز الثالث بأكثر من 271 ألف إصابة.

من حيث أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بالمرض، جاءت بريطانيا في المركز الثاني عالميًا بعد الولايات المتحدة، حيث وصلت أعداد الوفيات فيها إلى 35 ألفًا و785 شخصًا.

وبينما بدأت عدة دول أوروبية إجراءاتها للتخفيف من القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا، وصلت أعداد المصابين في إسبانيا إلى أكثر من 222 ألف إصابة، بينما وصلت في إيطاليا أكثر من 227 ألف إصابة، فضلا عن 32 ألفًا و330 حالة وفاة.

وأعلنت وزيرة النقل الإيطالية باولا دي ميكيلي، الأربعاء، خلال جلسة برلمانية، أن بلادها ستبدأ في إعادة فتح جميع مطاراتها اعتبارا من 3 يونيو حزيران المقبل.

وقالت الوزيرة، إنه "سيكون من الممكن المضي قدما في إعادة فتح جميع المطارات، ابتداء من 3 يونيو حزيران، عندما يُسمح بالنقل مرة أخرى"، مشيرة إلى أن القيود الإقليمية والدولية الحالية، والمفروضة على خلفية تفشي فيروس كورونا، ستنتهي أيضًا في وسائل النقل العام داخل البلاد.

الإجراءات الإيطالية الجديدة، تتزامن مع إعلان السلطات اليونانية، أنها على استعداد لإعادة فتح البلاد لاستقبال الزوار الأجانب اعتبارًا من 15 يونيو حزيران المقبل.

وأعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ووزير السياحة هاري ثيوهاريس، في خطابات متلفزة خريطة طريق لبدء قطاع السياحة في البلاد، والذي يمثل حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي اليوناني.

في 15 يونيو، سيتم استئناف بعض الرحلات الدولية، ولكن فقط من وإلى مطار أثينا الدولي، وفي هذه المرحلة الأولى، سيسمح فقط للزوار من دول محددة ذات معدلات إصابة منخفضة بالدخول.

وقال وزير السياحة اليوناني إن قائمة الدول ستنشر بحلول نهاية هذا الشهر، لكنه استشهد بألمانيا وإسرائيل وقبرص ودول في البلقان و مناطق الشمال كأمثلة.

وفي 1 يوليو، بعد تقييم المرحلة الأولى، ستكون جميع المطارات مفتوحة للمسافرين الدوليين من جميع البلدان مع بعض الاستثناءات المحتملة للبلدان ذات معدلات الإصابة المرتفعة".