مصر.. 774 إصابة جديدة لفيروس كورونا.. و16 حالة وفاة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجلت مصر 774 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و16 حالة وفاة إضافية، في الساعات الـ24 الأخيرة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الخميس، خروج 223 من مصابي كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد شفائهم من المرض.

وقال المتحدث باسم الصحة المصرية، الدكتور خالد مجاهد، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4798 حالة، من ضمنهم الـ 4217 متعافيًا.

وأوضح مجاهد أن إجمالي عدد حالات كورونا المُسجلة في مصر حتى اليوم، الخميس، بلغ 15003 حالة، منها 696 حالة وفاة.

وتستمر أعداد الإصابات الجديدة في مصر في التصاعد، على الرغم من الإجراءات التي أعلنتها الحكومة المصرية للحد من انتشار الفيروس.

والخميس الماضي، أعلنت وزارة الصحة المصرية خطة التعايش مع كورونا، تتمركز على 6 محاور رئيسية تشمل اتباع المواطنين وجهات العمل وسائل النقل مجموعة من الاحتياطات.

وقالت الوزارة إنه سيجري تنفيذ ذلك على 3 مراحل، خشية من حدوث "انتكاسة" تؤدي إلى تفشي الوباء. ومن بين الإجراءات إلزام الجميع بارتداء الكمامات وإجراء الفرز البصري والشفوي وقياس الحرارة لجميع رواد المؤسسات ومترو الأنفاق والقطارات، بجانب منع 5 قطاعات من استئناف عملها قبل نهاية الوباء، مثل دور العرض السينمائي والمسارح والمقاهي، وغيرها من الكيانات الترفيهية.