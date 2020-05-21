أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس، الأربعاء، إن أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، هي الأكبر على الإطلاق منذ إعلان تفشي الوباء.

وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أنه "ما زال أمامنا طريق طويل لنقطعه مع هذا الوباء"، مشيرًا إلى أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، تم الإبلاغ عن 106 آلاف حالة إصابة جديدة، وهي أكبر عدد في يوم واحد منذ بدء تفشي المرض.

وأوضح غبريسوس، أن ما يقرب من ثلثي الحالات التي تم الإبلاغ عنها خلال الـ24 ساعة الماضية في أربعة بلدان فقط.

وأكدت ماريا فان كيرخوف، عالمة وبائيات الأمراض المعدية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، لـCNN عبر البريد الإلكتروني، أن هذه البلدان الأربعة هي: الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل والهند.

وبحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، فقد ارتفعت أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لتصل إلى أكثر من 325 ألف شخص، مساء الأربعاء.

واقتربت أعداد المصابين بفيروس كورونا، حول العالم، من 5 ملايين شخص، حيث سجلت الجامعة 4 ملايين و955 ألفًا و312 حالة إصابة، الأربعاء.