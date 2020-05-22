مصر تسجل أعلى معدل يومي لإصابات كورونا بزيادة 783.. و11 حالة وفاة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجلت مصر، الجمعة، 783 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و11 حالة وفاة، في الساعات الـ24 الأخيرة.

وتعد الإصابات الجديدة هي الأعلى خلال يوم منذ ظهور الوباء في مصر. وكانت أكبر حصيلة إصابات جرى تسجيلها في 21 مايو أيار، عندما تم اكتشاف 774 إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيان، خروج 157 من مصابي كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي.

وأوضح المتحدث باسم الصحة المصرية، الدكتور خالد مجاهد، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4960 حالة، من ضمنهم 4374 متعافيًا.

وأضاف مجاهد أن إجمالي حالات كورونا المسجلة في مصر بلغ 15786 حالة، منها 707 حالات وفاة.

وقبل أسبوع، أعلنت وزارة الصحة المصرية خطة التعايش مع كورونا، تتمركز على 6 محاور رئيسية تشمل اتباع المواطنين وجهات العمل وسائل النقل مجموعة من الاحتياطات.

وقالت المصرية المصرية إنه سيجري تنفيذ ذلك على 3 مراحل، خشية من حدوث "انتكاسة" تؤدي إلى تفشي الوباء.

ومن بين الإجراءات المُعلنة إلزام الجميع بارتداء الكمامات وإجراء الفرز البصري والشفوي وقياس الحرارة لجميع رواد المؤسسات ومترو الأنفاق والقطارات، بجانب منع 5 قطاعات من استئناف عملها قبل نهاية الوباء، مثل دور العرض السينمائي والمسارح والمقاهي، وغيرها من الكيانات الترفيهية.