دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد فترة طويلة من الحرص على البقاء في المنزل، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، من المؤكد أننا سنشعر بالحاجة إلى الخروج، رغبةً في استنشاق الهواء المنعش، والقيام بأنشطة بدنية تحتاج إليها أجسامنا.

وفي ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إليك بعض النصائح التي يجب عليك أخذها بعين الاعتبار، لحماية نفسك والآخرين من الفيروس.

التزم الخطوات التالية:

قم بزيارة حدائق قريبة من منزلك لتجنب التنقل لمسافات طويلة

حضر نفسك قبل الزيارة وتأكد من أن وجهتك يُسمح ارتيادها

التزم بالتباعد الاجتماعي وضع مسافة 6 أقدام بينك وبين الآخرين

توخى الحذر في حمامات السباحة وأبق مسافة بينك وبين الآخرين

تجنب هذه الأمور: