مصر: 727 إصابة جديدة لفيروس كورونا.. و28 حالة وفاة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجلت مصر 727 إصابة جديدة لفيروس كورونا، السبت، إضافة إلى 28 حالة وفاة في الساعات الـ24 الأخيرة، حسب وزارة الصحة المصرية.

وأعلنت الصحة المصرية، في بيان، خروج 254 من مصابي كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، فيما المتحدث باسم الوزارة، الدكتور خالد مجاهد، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5192 حالة، من ضمنهم 46280 متعافيًا.

وقال مجاهد إن إجمالي حالات كورونا المسجلة في مصر حتى اليوم بلغ 16513، من بينهم 735 حالة وفاة.

كانت وزارة الصحة المصرية أعلنت في وقت سابق خطة التعايش مع كورونا، تتمركز على 6 محاور رئيسية تشمل اتباع المواطنين وجهات العمل وسائل النقل مجموعة من الاحتياطات.

وقالت الصحة المصرية إنه سيجري تنفيذ ذلك على 3 مراحل، خشية من حدوث "انتكاسة" تؤدي إلى تفشي الوباء.

ومن بين الإجراءات المُعلنة إلزام الجميع بارتداء الكمامات وإجراء الفرز البصري والشفوي وقياس الحرارة لجميع رواد المؤسسات ومترو الأنفاق والقطارات.

بجانب منع 5 قطاعات من استئناف عملها قبل نهاية الوباء، مثل دور العرض السينمائي والمسارح والمقاهي، وغيرها من الكيانات الترفيهية.