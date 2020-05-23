تركيا تشهد أعلى معدل إصابات يوميًا لفيروس كورونا منذ 6 أيام

أنقرة، تركيا (CNN)-- سجلت تركيا 1,186 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات الـ24 الأخيرة، وهي أعلى نسبة منذ 17 مايو أيار، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة التركية.

وتوفي 32 شخصًا ثبتت إصابتهم بالفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 4308، وفقا للوزارة.

وتخضع تركيا حاليًا لحظر تجول مدته 4 أيام خلال عطلة نهاية الأسبوع وعطلة عيد الفطر.

يأتي هذا في وقت بدأ البلاد في تخفيف القيود قبل نحو أسبوعين، بما في ذلك إعادة فتح مراكز التسوق ومحال مصففي الشعر.

وفي رسالة له، السبت، دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى ضرورة قضاء عيد الفطر هذا العام في المنازل بسبب فيروس كورونا، حسب وكالة أنباء الأناضول.

وقال أردوغان، إن تركيا "حققت نجاحًا كبيرًا" في مواجهتها للفيروس، مُضيفا: "سنعزز قوة تركيا وثروتها ورخاءها نحو مستويات أعلى في العالم الذي سيشهد إعادة هيكلة سياسيًا واقتصاديًا بعد الوباء".