دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، وفاة سيدة مٌسنة من محافظة خانيونس، بسبب معاناتها من مضاعفاتها من فيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيان، إن حالة الوفاة للسيدة فضيلة محمد أبو ريدة (77 عامًا)، التي توفيت في مستشفى العزل الصحي بمعبر رفح.

وأشارت الوزارة إلى أن السيدة من ذوي الأمراض المزمنة، وهي حالة الوفاة الأولى في قطاع غزة.

وفي وقت لاحق، تم دفن جثمان السيد وفق التدابير اللازمة لحالات الوفاة بفيروس كورونا.